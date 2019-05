Schira: “Di Lorenzo al Napoli: un terzino di spinta per il gioco di Ancelotti”

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC, è intervenuto Niccolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport:

“Di Lorenzo è stato uno dei migliori terzini del nostro campionato. E’ esploso e sta facendo molto bene. Il Napoli ha fatto un gran colpo perchè ha delle caratteristiche che gli mancano. Poi, è motivo di orgoglio per Di Lorenzo per candidarsi anche per la Nazionale. Ho visto un ragazzo molto umile e con le idee chiare. Proviene da una famiglia con valori importanti e che l’ha appoggiato anche nei momenti più difficile. Non credo che possa soffrire le pressioni perchè arriva a 25 anni in una squadra importante e nel momento giusto. Credo che Di Lorenzo possa essere un terzino più adatto al gioco di Ancelotti che predilige i terzini di spinta”.

