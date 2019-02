Schwoch: “Milik sul banco degli imputati? ma assolutamente no, non ci sto”

Stefan Schwoch, ex bomber di Napoli e Torino, ha parlato a Kiss Kiss Napoli.

“Milik sul banco degli imputati? assolutamente no, delle occasioni di gol di ieri solo su una ha qualche colpa, ma non ha avuto occasioni limpide da criticarlo. Non posso sentire che Milik ha sprecato occasioni, il polacco ha fatto quello che doveva fare nelle varie palle-gol, non erano così chiare dove per forza c’era da fare gol, nulla di clamoroso. Un’occasione clamorosa la reputo quella a Milano a San Siro lo scorso anno, ma non quelle di ieri, assolutamente non condivido certe critiche su di lui”.

