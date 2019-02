Giordano: “Ci sono momenti in cui ti gira tutto storto e arrivi in ritardo all’appuntamento con il gol”

Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Ci sono momenti della vita in cui ti gira tutto storto e arrivi in ritardo all’appuntamento con il gol per centimetri o meno. L’istinto del killer che improvvisamente ha abbandonato Milik? Il polacco fino a ieri aveva sempre segnato nelle ultime 4 in casa. Anche un anno fa ci sono state partite con produzione allucinante di palle gol non realizzati. Ancelotti ieri era incazzato, Perché ci si dimenticherà che hai creato tanto ed è finita 0-0 si ricorderà solo il risultato. Il Napoli ha fatto una partita simile a quella contro la Lazio per espressione di gioco ma con meno concretezza. Malcuit è la sorpresa della stagione.”

Comments

comments