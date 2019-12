Sconcerti: “Di Lorenzo il migliore di questo Napoli, il peggiore Insigne”

Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto il giornalista Mario Sconcerti.



“Top e flop del 2019 del Napoli? Il miglior giocatore è senza dubbio Di Lorenzo, mentre Insigne è il peggiore. Lozano non ha fatto bene, ma non ha i numeri di Insigne, da cui mi aspettavo molto di più. Gattuso è una persona seria e coprirà tutti i guai del Napoli perché sa bene dove mettere le mani. Probabilmente non torneranno i vecchi risultati, ma riporterà il Napoli di certo di nuovo nel campionato. Ancelotti ha fatto una buona carriera e nessuno lo mette in dubbio, ma è giusto che provi a vincere da un’altra parte. Giuntoli ha fatto un buon lavoro con le possibilità economiche del Napoli. Che poi non possa mai parlare mi sembra eccessivo, ma fa parte della politica imposta da De Laurentiis, ma non criticherei l’operato del ds che mi sembra di primo livello”.

Comments

comments