Ancora problemi al San Paolo, sarà tutto ok per Napoli-Inter?

Di nuovo problemi al San Paolo, dove la caduta di alcuni cupolini è costata il rinvio di un importante meeting di atletica.

Nelle ore che hanno preceduto la vigilia di Natale, a seguito alle violenti raffiche di vento che hanno compromesso alberi, insegne e strutture in tutta la città, anche nello stadio San Paolo si sono registrati danni alla struttura superiore e sulla pista, che in occasione dell’Universiadi è stata completamente rifatta, sono stati rinvenuti il distacco e la caduta di alcuni cupolini.

A farne le spese, questa volta, sono stati gli atleti che si sarebbero dovuti esibire domani nella 10^ edizione del San Paolo Sport Day, un importante meeting di atletica. Il Comune ha ovviamente congelato l’evento dopo la caduta dei cupolini dalla tettoia del San Paolo ed il loro ritrovamento sulla pista di atletica e quindi, per motivi precauzionali, lo Sport Day è rinviato a data da destinarsi.

La domanda che sorge spontanea a questo punto è: sarà tutto a posto per Napoli-Inter, la gara fissata per la sera del 6 gennaio proprio tra le mura del San Paolo? Ricordiamo infatti come, in occasione di Napoli-Parma (lo scorso 14 dicembre), la gara sia stata fortemente a rischio rinvio, poi scongiurato con un rinvio di mezzora rispetto all’inizio canonico delle 18.00. Resta quindi da vedere se le condizioni del San Paolo necessiteranno di lavori per la messa in sicurezza e se, quindi, sarà tutto pronto in occasione della sfida contro l’Inter.

