Sconcerti: “Il Napoli ha perso tutti e due gli scontri diretti, è un dato di fatto”

Queste le parole di Mario Sconcerti nel suo editoriale per il Corriere della Sera.

“La storia è finita, non ci sono più chiaroscuri, è ormai tutto di un solo colore. Tutti possono recriminare, ma resta un dato di fatto: il Napoli ha perso tutti e due gli scontri diretti e stavolta ha perso anche contro una Juve magra. La Juve ha preso più di quello che cercava (le bastava un pari), il Napoli è stato sconvolto dalla difesa folta della Juve e dall’errore di Malcuit che ha portato all’espulsione del portiere. Non è stata una grande partita, né qualcosa di rappresentativo del gioco delle due migliori squadre di questo tempo. Mi sono sembrate invecchiate entrambe, un po’ sfasate e disposte ad accontentarsi. Questo forse è un punto di fondo: la Juve ha vinto anche questo campionato, ma a forza di vincere sembra aver passato anche il suo tempo migliore. Il Napoli lo sta attraversando adesso, ma è arrivata a questo senza davvero approfittare dell’assenza di Milan e Inter per dieci anni. Ora gli spazi si stanno di nuovo chiudendo”.

