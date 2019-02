Sconcerti sbotta contro Di Marzio: “Voi napoletani siete figli di un calcio vecchio, mi sono rotto”

In un’animata discussione con Gianni Di Marzio il giornalista, Mario Sconcerti, si sfoga contro l’ex allenatore del Napoli che contesta la mancanza di investimenti da parte della società azzurra.

“Non potete paragonare il Napoli alla Juventus. Non sono d’accordo con chi scrive che vince solo ADL. Il calcio è cambiato, troppi napoletani sono legati ad un calcio vecchio. Voi napoletani siete figli di un calcio vecchio.

Mi sono rotto le scatole di sentir parlare di grandi investimenti da fare, di vincere ad ogni costo per accontentare i tifosi. Non ci sono più i presidenti che spendono tanto per farlo. Voi giornalisti non dovete pensare solo ad accontentare la gente, vi dovete rendere conto che occorrono investimenti forti in questo calcio e la Juventus è superiore a tutte le altre.”

