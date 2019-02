Parma Partenopea: consegna di una targa a Koulibaly

Domenica 24 Febbraio presso L’Hotel Parma & Congressi di Parma dove alloggiava la SSC Napoli,una delegazione di Parma Partenopea,formata da Mariella Gaggero(Membro del Direttivo) e i figli di alcuni Soci hanno consegnato a Kalidou Koulibaly una targa a lui dedicata.

Kalidou si è mostrato disponibilissimo a questa iniziativa di Parma Partenopea,rimanendone emozionato e ringraziando del pensiero avuto per lui,specialmente quando poi il piccolo Diego Gabola lo ha abbracciato….chiedendogli di non andare mai via da Napoli.

Fonte Parma Partenopea

