Sediolini San paolo, parla il Commissario delle Universiadi: “Entro il 3 luglio saranno pronti”

Gianluca Basile, commissario per le Universiadi, è intervenuto durante la trasmissione “Radio Gol” in onda su radio Kiss Kiss per fare il punto sulla sostituzione dei sediolini allo stadio San Paolo:

“Vorrei precisare che sullo stadio, dopo tanti anni, ci stiamo lavorando sediolini compresi.

Nel programma c’è scritto che entro il 3 luglio i sediolini saranno pronti. Oggi alle 18:00 c’è una riunione per fare il punto sulla situazione su sediolini e video wall e decidere il colore dei sediolini.

Dobbiamo cominciare sicuramente prima della fine del campionato, ma il grosso dello stadio verrà aggredito soltanto alla fine del campionato. Lavoriamo per cambiarli tutti ed evitare che ci siano misti quelli vecchi e quelli nuovi. In ogni caso non dipende solo da me cambiare tutti i sediolini in tempo.

Per quanto riguarda gli spogliatoti con il calcio Napoli ed il comune ci siamo messi d’accordo per cominciare il 15 maggio, quando la squadra avrà finito.

Collana? Era escluso dalle Universiadi ma il presidente della Regione ha insistito per inserirlo. Stiamo facendo lavori all’esterno, mentre per gli spogliatoi se ne sta occupando il privato e mi risulta che i lavori siano già iniziati.

Preoccupato? No, soprattutto per il San Paolo”.