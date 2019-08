Seduta mattutina di allenamento del Napoli terminata, il report ufficiale

Il Napoli ha concluso la seduta mattutina di allenamento a Castel Volturno; di seguito il report ufficiale del lavoro svolto dalla squadra.

Questa mattina il Napoli si è ritrovato a Castel Volturno per la consueta seduta di allenamento, a due giorni dalla prima di campionato. La squadra ha iniziato con una fase di riscaldamento, proseguita poi con il lavoro con gli ostacoli.

In seguito partitina con le porte piccole, seduta tattica e partitina a campo ridotto. Milik ha svolto la prima parte di allenamento in gruppo per poi spostarsi sul campo 1 seguendo un programma di lavoro personalizzato. La squadra tornerà ad allenarsi domani mattina.

