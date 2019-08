Bellinazzo sulla Juventus: “Deve vendere ed abbassare il monte-ingaggi”

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore ed esperto di economia, analizza la situazione della Juventus e riferisce che il club deve vendere.

La Juventus deve vendere alcuni giocatori che ha in rosa per abbassare il monte-ingaggi; a sostenere ciò è Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore ed esperto di economia. Quest’azione è necessaria perché i ricavi, proiettati al 2019/20, di 500 milioni (al netto di plusvalenze) non riuscirebbero a sostenere i costi nel medio-lungo termine.

Solo nell’ultima stagione per il club bianconero il costo si dovrebbe aggirare intorno ai 440 milioni; per l’anno successivo si dovranno aggiungere il peso dei nuovi arrivi (De Ligt, Rabiot, Ramsey) e di chi è rimasto (Higuain) oltre agli ammortamenti e gli altri costi.

Il costo quindi dovrebbe raggiungere i 500 milioni per la rosa più altri 120 per gli altri costi; a fronte di ciò la crescita del fatturato non basta per coprire e le plusvalenze non possono garantire sempre il riequilibrio dei conti. Il giornalista poi prosegue con un confronto con il fatturato del Real Madrid, per chiarire la situazione.

Il club madrileno sosteneva costi nel 2017/18, con ancora Ronaldo in squadra, per 440 milioni ma a fronte di ricavi che andavano oltre i 700 milioni. Per questi motivi la Juventus è costretta a fare qualche cessione per abbassare la cifra nella voce “costo del lavoro”.

