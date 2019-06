Semplici al Football Leader: “Futuro? Ho un contratto con la Spal, se succederà qualcosa ne parlerò con la società”

L’allenatore della Spal, Leonardo Semplici, è intervenuto durante la cerimonia della premiazione del Football Leader.

“Sono onorato di ricevere questo premio. Come allenatore la cosa più importante è essere credibile, ad ogni persona con cui parlo con tutto il rispetto per gli altri dico sempre quello che penso. E’ importante anche mostrarsi nel modo giusto in televisione, bisogna sempre avere dei toni giusti perché questo è un bellissimo sport e la gente ci guarda come esempio. Bisogna sempre portare le proprie idee ma in maniera pacifica.

Ho un contratto con la Spal, ho fatto un percorso impensabile. Questi due anni ci hanno fatto conoscere al grande pubblico e sicuramente questo cammino che abbiamo fatto lo devo condividere con la società e con i calciatori che ho allenato. Qualsiasi cosa succederà ne parlerò con la Spal.

