Ferrero al Football Leader: “La tragedia del Ponte Morandi mi ha spezzato il cuore, Genova è una città forte”

Il Presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è intervenuto quest’oggi durante la cerimonia di premiazione del Football Leader.

“Sono emozionato perché quando è successa la tragedia del ponte Morandi io ero passato poco prima. In quel caso Gesù non mi ha chiamato, questa è la vita. Ma vedere quella cosa che si è spezzata e vedere Dio che mi ha miracolato mentre agli altri no mi spezza il cuore. Inoltre vorrei omaggiare anche un grande attore, scomparso 25 anni fa, ovvero Massimo Troisi.

Genova è una città forte. Genova ha persone che si rialzano subito, gente di cuore. Li ringrazio perché non hanno creduto nel grande Ferrero che è uno che ha cuore, passione e che ama la vita. Faccio un appello ulteriore al Sindaco e al nostro Governatore, perché tutti parlano del ponte ma nessuno ha parlato degli sfollati. Entrambi hanno fatto cose celeri e chiedo al Governo di continuare così perché noi italiani possiamo insegnare tanto agli europei.”

Comments

comments