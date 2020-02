In conferenza stampa, il tecnico della SPAL, Leonardo Semplici, ha parlato anche del trasferimento di Andrea Petagna al Napoli.

“Penso che si sia meritato di avere l’occasione di giocare in una grande squadra. Ho cercato di migliorarlo, soprattutto sotto l’aspetto realizzativo. Il ragazzo ha detto, ma non ne avevo dubbi, che deve contribuire in modo importante al finale di stagione della nostra squadra. Si è meritato una chance importantissima, spero faccia un grande finale di stagione”.

