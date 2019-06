Sepe, l’agente: “Il Parma non lo riscatterà. Grassi? Lo vogliono tenere”

Mario Giuffredi, agente di Luigi Sepe e Alberto Grassi, ha parlato ai microfoni di Piuenne nel corso di “In Casa Napoli” dei suoi due assistiti.

“Sepe e Grassi? Alle date del riscatto credo non verrà riscattato, ma col Parma ripartiranno le trattative. Non significa che non resterà a Parma, dopo si tratterà. Lo stesso per Grassi, il Parma vuole tenerlo e noi siamo contenti di continuare a Parma perché con D’Aversa si stava esprimendo benissimo prima dell’infortunio. Se ci saranno le condizioni, sarà la scelta più giusta”.

