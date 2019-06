Deulofeu, incontro con l’agente. Diawara contropartita per Rodrigo

Gianluca Di Marzio, sul suo sito ufficiale, fa il punto sulle trattative di mercato del Napoli. Spunta di nuovo il nome di Deulofeu.

“Chiusa la trattativa per Di Lorenzo, il Napoli sposta l’obiettivo sul reparto offensivo. I profili che piacciono al club azzurro sono due ed entrambi spagnoli, si tratta di Rodrigo del Valencia e Deulofeu del Watford.

Per quanto riguarda il primo, proseguono i contatti tra le parti, con la società del presidente De Laurentiis che vorrebbe inserire nell’operazione il cartellino di Diawara per abbassare l’esborso economico. Per Deulofeu, invece, il Napoli ha parlato con l’agente dell’ex Milan nei giorni scorsi e, nelle prossime settimane, valuterà se procedere e magari provarci in modo concreto, oppure preferire altre piste. La valutazione fatta dal club inglese è di quelle importanti, visto che si aggira sui 30 milioni circa.

In netto ribasso sono invece le quotazioni di James Rodriguez, profilo individuato nel caso in cui Insigne fosse stato ceduto. Brusca frenata infine per Trippier, considerando l’arrivo in azzurro di Di Lorenzo. Nonostante l’operazione fosse stata messa in piedi sulla base di 26 milioni bonus compresi e un ingaggio di 2,6 al giocatore, De Laurentiis ha deciso di stoppare la trattativa, permettendo così alla Juventus di inserirsi”.

Fonte: gianlucadimarzio.com

