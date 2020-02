Serie A, continua il momento “no” del Torino: Lecce in vantaggio all’intervallo

Prosegue il periodo nero del Torino, che dopo il 7-0 subito a domicilio dall’Atalanta, è in svantaggio contro il Lecce, nel 22esimo turno del campionato di Serie A.

All’intervallo, i salentini sono in vantaggio per 2-0, dopo aver dominato la prima frazione di gioco. Ad aprire le marcature un gol di Deiola, che ha finalizzato un ottimo schema da calcio d’angolo. Al 19′ arriva anche il raddoppio firmato dal neo acquisto Barak, subito titolare all’esordio. Toro che perde Verdi per infortunio e si vede anche annullare un gol di Belotti, per posizione irregolare di De Silvestri.

