L’anticipo delle 12:30, valevole per il 18° turno del campionato di Serie A, vede affrontarsi, allo stadio Dall’Ara, Bologna e Fiorentina.

Dopo i primi 45 minuti, i viola, guidati per la prima volta dal nuovo mister Beppe Iachini, sono in vantaggio con il risultato di 1-0. Decide, per ora, un bellissimo gol di Benassi, autore di una splendida conclusione al volo che non ha lasciato scampo al portiere felsineo Skorupski.

