Finisce 1-1 il lunch match, valevole per il diciottesimo turno del campionato di Serie A tra Bologna e Fiorentina.



I Viola avevano chiuso la prima frazione in vantaggio, grazie ad uno splendido gol di Benassi, autore di una spettacolare conclusione dalla distanza. Quando sembrava tutto fatto per la vittoria, all’esordio del nuovo mister Iachini, è arrivato in extremis, al 94’, il gol del pareggio siglato da Orsolini.

