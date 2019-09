Serie A, Fiorentina in vantaggio sull’Atalanta all’intervallo

È appena terminato il primo tempo del posticipo delle 18, valevole per il quarto turno del campionato di Serie A, tra Atalanta e Fiorentina.

All’intervallo, la squadra di Montella è in vantaggio per 1-0, grazie al primo gol in campionato di Federico Chiesa: su una palla allontanata di testa da Djimsiti, l’esterno viola calcia al volo di destro, trovando una deviazione di Palomino. Da segnalare un’interruzione della partita, per cori razzisti nei confronti del brasiliano Dalbert da parte dei tifosi atalantini.

