Serie A: i risultati del pomeriggio

Serie A: Udinese-Lazio 1-1; Lecce-Como: 0-3; Torino-Cagliari 1-2; Parma-Fiorentina 1-0
Il Como raggiunge quota 27 (Inter al comando momentaneamente a 33 punti)
Elmas: “Cremonese-Napoli? Dobbiamo essere concentrati, è l’ultima partita di quest’anno, 3 punti importanti”
La Supercoppa esposta nello store SSC Napoli a Piazza San Domenico fino al 4 gennaio
La SSC Napoli: “Il Natale? Un sorriso da condividere insieme!!!”
Festa di Natale a Posillipo per allenatore e gruppo squadra. Ospite d’onore la Supercoppa
De Laurentiis:”Maradona ineguagliabile ma abbiamo replicato quello che fece. Mi sono innamorato del Napoli da piccolo”.
Napoli:Vigilia di lavoro a Castelvolturno
Neres e Hojlund i gemelli diversi
A San Gregorio Armeno le statuine di Conte, Neres e Hojlund saranno le più gettonate
Il Napoli dovrà fare mercato a gennaio a saldo zero.
Cremonese-Napoli aperta ai tifosi residenti in Campania