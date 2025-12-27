Serie A

Serie A: i risultati del pomeriggio

Pubblicato il

Serie A: Udinese-Lazio 1-1; Lecce-Como: 0-3; Torino-Cagliari 1-2; Parma-Fiorentina 1-0

Il Como raggiunge quota 27 (Inter al comando momentaneamente a 33 punti)

Comments

comments

Articoli simili:, ,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top