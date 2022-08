Serie A – I risultati delle partite di questo pomeriggio

Serie A – Finiscono in pareggio Torino-Lazio e Udinese-Salernitana.

Torino-Lazio:

Termina in parità la sfida a Torino tra i granata e la squadra di Sarri. Equilibrio nel primo tempo con le uniche chance per Sanabria e Marusic, fermato da Vanja Milinkovic-Savic. Dopo l’intervallo ci provano Immobile e Sergej Milinkovic-Savic, ma il risultato non cambia in una partita dalle poche emozioni.

Udinese-Salernitana:

Finisce 0-0 tra Udinese e Salernitana alla Dacia Arena. Grande occasione per Bonazzoli in rovesciata, anche Fazio vicino al gol; per i bianconeri replica Deulofeu, a un passo dal vantaggio in due occasioni: in una colpisce il palo. Nell’Udinese espulso Perez nel recupero del primo tempo. Nella ripresa chance per Walace, Candreva e ancora Bonazzoli: ma Silvestri nega il gol ai granata

