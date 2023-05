Serie A, i risultati e com’è la situazione attuale

È vero che, fortunatamente, i risultati della serie A non incidono sullo Scudetto che il Napoli ha messo in cassaforte, a conti fatti, da mesi.

Ma per le altre squadre c’è una bagarre che, probabilmente, durerà fino all’ultima giornata per alcuni team. Ecco come è andata la 35esima giornata di A.

La lotta per l’Europa

Se si potesse tornare indietro, chissà se mister Pioli ri-gettasse i 4 punti persi contro il Bologna e la Cremonese a causa del turn over massiccio. Considerando la Juventus senza penalizzazioni, infatti, attualmente i Diavoli sarebbero fuori dalla Champions al quinto posto. E, qualora i bianconeri dovessero essere penalizzati, Giroud e compagni si trovano a soli due punti dalla Roma e a 3 dall’Atalanta. Queste ultime, si sfideranno alla prossima giornata. Quindi, i rossoneri rischiano parecchio. Nonostante il pareggio contro il Lecce, la Lazio di Sarri può stare relativamente tranquilla: una vittoria contro l’Udinese, nel posticipo di domenica, potrebbe portarle perfino la matematica in caso di risultati favorevoli. L’Inter è già con un piede in Champions anche se domenica alle 6 c’è il Napoli di Spalletti che non vuole sfigurare di fronte al suo pubblico.

In Europa League, la ‘lotta’ è tra Atalanta, Roma e Milan. Nel caso l’Inter dovesse vincere in finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, allora si libererebbe un altro slot e anche il sesto posto – quindi una tra Roma e Atalanta – andrebbe in Europa. In tal caso, chi si qualifica al settimo posto andrebbe in Conference League. Occhio che se la Roma, invece, vincesse l’Europa League e si posizionasse dietro al Milan, si qualificherebbe di diritto in Champions League.

La salvezza

Si decide tutto domenica 21 maggio a ora di pranzo: sì, perché Lecce-Spezia allo stadio ‘Via del Mare’ è un vero e proprio spareggio salvezza. Certo, i salentini hanno a disposizione due risultati su tre – in caso di vittoria, sarebbero salvi quasi matematicamente, in caso di pareggio resterebbero a +2 sullo Spezia. Occhio anche al Verona che andrà a Bergamo: qualora dovesse strappare una vittoria, comunque vada in Puglia, sarebbe salvo visto che in caso di vittoria del Lecce scavalcherebbe lo Spezia, idem in caso di pareggio mentre in caso di vittoria dello Spezia scavalcherebbe il Lecce.

Con il pareggio a Marassi di lunedì 15 maggio, si è tirato fuori, invece, l’Empoli di Zanetti che è salvo matematicamente e può lasciar partire Baldanzi per il Mondiale Under 20 in Argentina. Ancora non è salva, invece, la Salernitana che, a 38 punti, non può festeggiare la matematica. Certo, scongiuri a parte, si tratterebbe solo di formalità anche se lunedì 22 maggio andrà a Roma a sfidare i giallorossi.

In ogni caso, però, se Verona e Spezia dovessero perdere, la squadra di Paulo Sousa è salva matematicamente considerando che avrebbe 8 punti di vantaggio sui veneti e sui liguri a due giornate dalla fine. La Sampdoria è retrocessa aritmeticamente mentre per la Cremonese si attende solo l’ufficialità: dovrebbe battere il Bologna in casa e sperare che Verona e Spezia non facciano punti per portarsi a -3 con due giornate dalla fine.

