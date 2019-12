Serie A: il Cagliari perde con l’Udinese, decide Fofana

Primo anticipo del sabato in Serie A. Alla Dacia Arena di Udine si è giocata Udinese-Cagliari.

Dopo Sampdoria-Juventus 1-2 giocata mercoledì e Fiorentina-Roma 1-4 giocata ieri, alla Dacia Arena è terminato il primo anticipo del sabato della diciassettesima giornata del campionato di Serie A.

Ha vinto l’Udinese 2-1 allontanandosi così dalla zona retrocessione. La sconfitta invece infrange il sogno Champions del Cagliari ormai lontano sei punti dalla Roma quarta.

Il primo tempo si chiude con l’Udinese in vantaggio 1-0 grazie a un gran gol dell’argentino Rodrigo De Paul al 39′. Al 25′ il Cagliari ha colpito un palo con Nainggolan.

Nella ripresa botta e risposta tra le due squadre. Joao Pedro all’84’ segna il momentaneo pareggio per i sardi, ma Fofana all’85’ riporta subito in vantaggio l’Udinese per il 2-1 finale.

Al 92′ espulso per doppio giallo il cagliaritano Pisacane.

