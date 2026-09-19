Serie A

Serie A: Inter, Roma e Lazio al vertice della classifica

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Serie A: pari entusiasmante tra Roma e Inter all’Olimpico, ancora rimonta nerazzurra da 2-0 per i padroni di casa al 2-2

Nell’altro match vittoria in trasferta della Lazio con il Venezia

 

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