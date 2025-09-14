Serie A

Serie A: la Lazio di Sarri perde con il Sassuolo

Pubblicato il

La Lazio perde al Mapei 1-0 contro il Sassuolo che ottiene i suoi primi tre punti in campionato. Nella ripresa Fadera, appena entrato, devia alle spalle di Provedel un colpo di testa di Muharemovic

