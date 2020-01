Serie A, la vendetta dell’ex: il Cagliari di Nainggolan ferma l’Inter

Passo falso pesante per l’Inter, che non riesce ad andare oltre l’1-1 contro il Cagliari, nel match valevole per il 21esimo turno del campionato di Serie A.

I nerazzurri avevano chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio grazie a una rete di Lautaro Martinez, abile a svettare di testa su un cross dalla destra del neo acquisto Ashley Young. Nella ripresa, il Cagliari aumenta d’intensità e riesce a trovare il pareggio con una conclusione dalla distanza di Nainggolan, ex dal dente avvelenato. Nel finale, Lautaro protesta per un fallo non concessogli e viene espulso.

