Appena terminato il primo tempo del lunch-match tra Inter e Cagliari, valevole per il 21esimo turno del campionato di Serie A.

I nerazzurri, che hanno perso per infortunio Skriniar al 15′, sono in vantaggio per 1-0: decide, per ora, un gol di Lautaro Martinez, autore di un bel colpo di testa su un cross dalla destra di Ashley Young, già titolare alla prima gara da interista.

