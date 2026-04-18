Serie A: Lazio che vince al Maradona contro un Napoli sottotono che non fa un tiro in porta (0-2; 6′ Cancellieri, 56′ Basic)

Serie A: Napoli-Lazio. Conte Vs Sarri. Allo stadio anche Marek Hamsik. Vince il comandante, prima sconfitta stagionale in casa
90′ + 5 Finisce 2-0 per la Lazio, Napoli poco riconoscibile. Perde senza fare praticamente un tiro in porta
75′ Napoli che non è sceso in campo stasera, ha sbagliato l’interpretazione della gara…
73′ Problemi per Giovane che va a bordocampo, poi rientra.
72′ Entra Mazzocchi per Politano
63′ Nel Napoli fuori Spinazzola e Lobotka, dentro Gutierrez e Giovane.
60′ Ammonito Taylor per fallo su Lobotka. Per la Lazio dentro Dia, Patric e Prostgaard, fuori Zaccagni, Cataldi e Gila.
56′ Ancora in Gol la Lazio: difesa in panne e gol di Basic
19.03: Inizia la ripresa Doppio ambio per il Napoli: fuori Anguissa e De Bruyne, dentro Elmas ed Alisson.
45′ + 1‘ Il Napoli chiude sotto di 1-0 il primo tempo. Come contro il Parma, regala 45’ e 1 gol agli avversari..occorre rimediare (e il pubblico rumoreggia)
31′ Milinkovic intuisce e para su Zaccagni che riprende palla ma manda alto… Napoli salvo
30′ Errore Buongiorno alla tre quarti, rimpallo favorisce Noslin che arriva in area, Lobotka fa fallo su di lui. Giallo e rigore per i biancocelesti.
24′ Lazio attenta: Romagnoli in area toglie il pallone ad Hojlund, servito da De Bruyne.
22′ De Bruyne: il suo tiro da fuori area termina altissimo
20′ Fino ad ora troppo timida la reazione del Napoli, poco pericoloso
6′ Lazio in vantaggio con Cancellieri. Zaccagni serve Taylor in profondità, passaggio centrale, Cancellieri non sbaglia
Ore 18: Partiti
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte (A disposizione: Meret, Contini, Gutierrez, Juan Jesus, Gilmour, Rrhamani, Elmas, Giovane, Alisson, Mazocchi)
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.