Serie A: L’Inter vince e insegue il Milan, vittorie esterne per Torino e Atalanta

Serie A, i risultati delle gare iniziate alle 15:00

L’Inter batte la Spal 2-0 a San Siro grazie alle reti di Politano e Gagliardini. I nerazzurri restano al quarto posto ad un punto dal Milan a 7 giorni dal derby.

Vince in rimonta anche il Torino in casa del Frosinone, i ciociari si sono portati in vantaggio al 42′ con Paganini, nella ripresa i granata rimontano grazie alla doppietta del gallo Belotti.

Vittoria esterna anche per l’Atalanta in casa della Sampdoria, i bergamaschi si portano in vantaggio al 50′ con Duvan Zapata, la Sampdoria pareggia al 67′ con Quagliarella su rigore, ma la Dea si porta nuovamente in vantaggio con la rete di Gosens al 77′.

