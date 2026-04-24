Serie A: Napoli-Cremomese: azzurri in vantaggio! Ha segnato McTominay (1-0, 3′ McTominay)

Serie A: Napoli-Cremomese. Azzurri che vogliono riscattare l’ultimo match in casa perso con la Lazio
31′ Napoli padrone del campo e del gioco, occorre finalizzare!
3′ GOOOOOOOOOOOOOL! Stavolta lo scozzese va segno!!!!! De Bruyne serve McTominay che la deposita nell’angolino. 1-0 Napoli!!
2′ Occasione Napoli: tacco di McTominay a tu per tu davanti al portiere..ma non riesce a segnare. Subentra Hojlund, il tiro finisce fuori!
Ore 2045: partiti!
Le formazioni:
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Olivera, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson; Hojlund. A disp: Meret, Contini, Jesus, Gilmour, Elmas, Giovane, Mazzocchi, Beukema, Spinazzola, Anguissa. All. Antonio Conte.
CREMONESE (4-4-2): Audero, Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Bondo, Payero, Maleh, Bonazzoli, Okereke. A disp. Silvestri, Nava, Thorsby, Barbieri, Zerbin, Djuric, Bianchetti, Collocolo, Ceccherini, Vandeputte, Faye, Grassi, Folino, Sanabria. All. Marco Giampaolo.