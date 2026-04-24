Serie A: Napoli-Cremomese: in gol anche Alisson (4-0, 3′ McTominay; 45′ Hojlund; 48′ De Bruyne; 52′ Alisson)

Serie A: Napoli-Cremomese. Azzurri che vogliono riscattare l’ultimo match in casa perso con la Lazio
81′ Tiro di Giovane dalla distanza, fallo di mano e calcio di rigore per il Napoli. Scott McTominy sul dischetto… para Audero. Si resta sul 4-0
79‘ Trahmani sugli sviluppi di un calcio d’angolo coglie la traversa di testa
77′ in curba B campeggia lo striscione “Al 75′ c’è chi va via….”
74′ ovazione per Kevin De Bruyne che esce per Elmas
63′ Scatenato Alisson in questo secondo tempo impetuoso ma anche più razionale, ci riprova senza fortuna
60′ Nel Napoli esce Hojlund per Giovane
53′ Cambi anche per gli azzurri: fuori Politano e Lobotka, dentro Mazzocchi e Gilmour
52′ GOOOOOOL! Lancio di Milinkovic-Savic che coglie Alisson solo con la possibilità di attraversare tutto il campo, è suo il poker!!
46‘ Per gli ospiti: fuori Bondo, Okereke e Floriani, dentro Vandeputte, Grassi e Zerbin.
21:52 riprende la gara!
49′ tris del Napoli alla fine del primo tempo, è un bel Napoli, soprattutto concreto!
48′ GOOOOLLLL DI DE BRUYNE…E SONO TRE!! Recupero poderoso di McTominay, non sbaglia il belga che batte Audero. E’ il primo gol su azione per Kevin!!
45′ SECONDO GOLLLLLLL PRIMA DELLA FINE DEL PRIMO TEMPO… AZIONE CAPARBIA DI RASMUS che Non si arrende, sfugge a un avversario, va fino in fondo e beffa Audero anche con una deviazione
42′ palla gol di Hojlund, diagonale forte, fuori di pochissimo
40′ Contropiede azzurro di Alisson, il suo cross è deviato in calcio d’angolo.
37′ Discesa di Scott, ancora lui, un paio di dribbling e per poco non beffa ancora Audero in diagonale
31′ Napoli padrone del campo e del gioco, occorre finalizzare!
3′ GOOOOOOOOOOOOOL! Stavolta lo scozzese va segno!!!!! De Bruyne serve McTominay che la deposita nell’angolino. 1-0 Napoli!!
2′ Occasione Napoli: tacco di McTominay a tu per tu davanti al portiere..ma non riesce a segnare. Subentra Hojlund, il tiro finisce fuori!
Ore 2045: partiti!
Le formazioni:
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Olivera, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson; Hojlund. A disp: Meret, Contini, Jesus, Gilmour, Elmas, Giovane, Mazzocchi, Beukema, Spinazzola, Anguissa. All. Antonio Conte.
CREMONESE (4-4-2): Audero, Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Bondo, Payero, Maleh, Bonazzoli, Okereke. A disp. Silvestri, Nava, Thorsby, Barbieri, Zerbin, Djuric, Bianchetti, Collocolo, Ceccherini, Vandeputte, Faye, Grassi, Folino, Sanabria. All. Marco Giampaolo.