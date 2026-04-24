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Serie A: Napoli-Cremomese: TRIS DEL NAPOLI!!! (3-0, 3′ McTominay)

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Serie A: Napoli-Cremomese. Azzurri che vogliono riscattare l’ultimo match in casa perso con la Lazio

45′ GOOOOLLLL DI DE BRUYNE…E SONO TRE

44′ STAVOLTA ARRIVA IL SECONDO GOLLLLLLL PRIMA DELLA FINE DEL PRIMO TEMPO… AZIONE CAPARBIA DI RASMUS 

42′ palla gol di Hojlund, diagonale forte, fuori di pochissimo

40′ Contropiede azzurro di Alisson, il suo cross è deviato in calcio d’angolo.

37′ Discesa di Scott, ancora lui, un paio di dribbling e per poco non beffa ancora Audero in diagonale

31′ Napoli padrone del campo e del gioco, occorre finalizzare!

3′ GOOOOOOOOOOOOOL! Stavolta lo scozzese va  segno!!!!! De Bruyne serve McTominay che la deposita nell’angolino. 1-0 Napoli!!

2′ Occasione  Napoli:  tacco di McTominay a tu per tu davanti al portiere..ma non riesce a segnare. Subentra Hojlund, il tiro finisce fuori!

Ore 2045: partiti!

Le formazioni: 

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Olivera, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson; Hojlund. A disp: Meret, Contini, Jesus, Gilmour, Elmas, Giovane, Mazzocchi, Beukema, Spinazzola, Anguissa. All. Antonio Conte.

CREMONESE (4-4-2): Audero, Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Bondo, Payero, Maleh, Bonazzoli, Okereke. A disp. Silvestri, Nava, Thorsby, Barbieri, Zerbin, Djuric, Bianchetti, Collocolo, Ceccherini, Vandeputte, Faye, Grassi, Folino, Sanabria. All. Marco Giampaolo.

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