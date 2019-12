Serie A e Supercoppa Italiana, il programma del week-end con date ed orari

In questo week-end, oltre alle partite di Serie A che concludono l’anno, c’è anche la sfida di Supercoppa Italiana; vediamo insieme il programma completo.

Per questo ultimo week-end di calcio del 2019 in Italia, non ci sarà solo la Serie A. Domenica 22 infatti si terrà anche il match di Supercoppa Italiana a Riyad, tra Juventus e Lazio.

Il Napoli giocherà domenica sera contro il Sassuolo e la sua ultima partita del 2019 sarà in trasferta. L’altra big impegnata, con Juventus e Roma che hanno già giocato, è l’Inter che giocherà sabato pomeriggio alle 18, in casa contro il Genoa.

Di seguito il programma completo, con i risultati delle partite già disputate:

Già giocate

Sampdoria – Juventus 1 – 3

Fiorentina – Roma 1 – 4

Sabato 21/12

Udinese – Cagliari, ore 15 (Sky)

Inter – Genoa, ore 18 (Sky)

Torino – Spal, ore 20 e 45 (DAZN)

Domenica 22/12

Atalanta – Milan, ore 12 e 30 (DAZN)

Lecce – Bologna, ore 15 (Sky)

Parma – Brescia, ore 15 (Sky)

Sassuolo – Napoli, ore 20 e 45 (Sky)

Partita rinviata

Lazio – Verona, si giocherà il 5/2/2020

Infine, la partita di Supercoppa Italiana:

Domenica 22/12: Juventus – Lazio, ore 17 e 45 (Rai 1)

Comments

comments