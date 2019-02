Vince la Sampdoria contro il Cagliari, grazie a Quagliarella

Dopo un primo tempo fermo sullo 0-0 tra Sampdoria e Cagliari il risultato cambia al 66′ minnuto.

Dopo un fallo in area di Luca Pellegrini (Cagliari) su Gabbiadini, l’arbitro Massima fischia un calcio di rigore per la Sampdoria. Fabio Quagliarella sorprende il portire e segna il primo gol per i doriani.

Il risultato resta tale fino alla fine dei 90 minuti di gioco, regalando la vittoria alla squadra casalinga.

