Serie A – Tutte le designazioni arbitrali della decima giornata di Serie A

Tutte le designazioni arbitrali del turno infrasettimanale valido per la decima giornata di Serie A. È Gianluca Aureliano l’arbitro designato per arbitrare la sfida tra Milan e Torino in programma martedì sera, toccherà invece a Sacchi arbitrare Juve-Sassuolo.

Di seguito tutte le designazioni arbitrali:

SPEZIA-GENOA, martedì 26 ottobre, ore 18.30

Arbitro: Sozza

Assistenti: Fiore – Schirru

Quarto Ufficiale: Volpi

Var: Banti

Avar: Di Vuolo

VENEZIA-SALERNITANA, martedì 26 ottobre ore 18.30

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Raspollini – Miele D.

Quarto Ufficiale: Gariglio

Var: Manganiello

Avar: Vivenzi

MILAN-TORINO, martedì 26 ottobre, ore 20.45

Arbitro: Aureliano

Assistenti: Colarossi – Paganessi

Quarto Ufficiale: Zufferli

Var: Massa

Avar: Giua

JUVENTUS-SASSUOLO, mercoledì 27 ottobre, ore 18.30

Arbitro: Sacchi

Assistenti: Bottegoni – Rossi M.

Quarto Ufficiale: Marcenaro

Var: Ghersini

Avar: Giua

SAMPDORIA-ATALANTA, mercoledì 27 ottobre, ore 18.30

Arbitro: Prontera

Assistenti: Alassio – Saccenti

Quarto Ufficiale: Minelli

Var: Fabbri

Avar: Cecconi

UDINESE-VERONA, mercoledì 27 ottobre, ore 18.30

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Giallatini – Di Monte

Quarto Ufficiale: Santoro

Var: Doveri

Avar: Di Iorio

CAGLIARI-ROMA, mercoledì 27 ottobre, ore 20.45

Arbitro: Pezzuto

Assistenti: Ranghetti – Palermo

Quarto Ufficiale: Baroni

Var: Giacomelli

Avar: Liberti

EMPOLI-INTER, mercoledì 27 ottobre, ore 20.45

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Valeriani – Mastrodonato

Quarto Ufficiale: Di Martino

Var: Valeri

Avar: Galetto

LAZIO-FIORENTINA, mercoledì 27 ottobre, ore 20.45

Arbitro: Ayroldi

Assistenti: Longo – Lombardi

Quarto Ufficiale: Rapuano

Var: Guida

Avar: Tegoni

NAPOLI-BOLOGNA, giovedì 28 ottobre, ore 20.45

Arbitro: Serra

Assistenti: De Meo – Rossi C.

Quarto Ufficiale: Massimi

Var: Mariani

Avar: Lo Cicero

