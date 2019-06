La partita di andata dei playout di Serie B è terminata; la Salernitana vince in casa ma il Venezia segna il gol che può dare speranza al ritorno.

L’andata dei playout di Serie B è finita e vede la Salernitana vincitrice, con i gol di Djuric e Jallow; il Venezia però non si arrende e trova il gol che da speranze per la partita di ritorno, che giocherà in casa. Ritorno che si giocherà domenica 9 giugno, alle ore 18.

Salernitana – Venezia 2 – 1

14′ Djuric, 25′ Jallow, 91′ Zigoni

