Termina il primo tempo della gara di andata dei playout di Serie B, con Salernitana e Venezia a sfidarsi per la permanenza in B.

Salernitana e Venezia si sfidano nei playout per vedere chi rimarrà ancora in Serie B. Il primo tempo della partita di andata vede la Salernita avanti per 2 a 0 sul Venezia, costretta a recuperare almeno in parte lo svantaggio. Di seguito i marcatori:

Salernitana – Venezia 2 – 0

14′ Djuric, 25′ Jallow

