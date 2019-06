Allo stadio Arechi diSalerno questa sera alle ore 20:45 è in programma la gara di andata dei play-out di Serie B prima annullati e poi rinviati per la vicenda legata alla penalizzazione del Palermo per illecito amministrativo.In campo Salernitana e Venezia.

La gara di ritorno si gioca invece domenica 9 giugno alle ore 18:00 al Penzo di Venezia.

Chi perde retrocede in Serie C insieme a Foggia, Padova e Carpi.

Comments

comments