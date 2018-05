Serie B: tutti gli “azzurri” in campo

Va in scena la 41^ giornata di Serie B, l’Empoli già promosso, con il baluardo Luperto, è ospite del Brescia. Altri “azzurri” in campo in Parma-Bari e Pro Vercelli-Ternana.

Punto fermo della difesa di Andreazzoli, Luperto marca la 28^ presenza stagionale con la maglia dell’Empoli, neo-promosso in Serie A. L’azzurrino classe ’96 pronto a tenere le redini della difesa toscana in casa del Brescia.

Brescia (4-3-3): Minelli; Coppolaro, Somma, Gastaldello, Longhi; Bisoli, Tonali, Ndoj; Furlan, Caracciolo, Spalek. All. Pulga.

Empoli (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Maietta, Luperto, Pasqual; Traorè, Castagnetti, Krunic; Bennacer; Piu, Caputo. All. Andreazzoli.

Il Parma cercherà in queste ultime partite di raggiungere la zona a promozione diretta e per farlo dovrà passare da questo scontro diretto. D’Aversa si affida a ben due azzurri in prestito: Dezi, ormai immancabile nel centrocampo emiliano, e Ciciretti, ancora a caccia del suo primo gol in gialloblu. Solo panchina invece per Roberto Insigne.

Parma (4-3-3): Frattali; Gazzola, Sierralta, Iacoponi, Gagliolo; Dezi, Scavone, Barillà; Ciciretti, Ceravolo, Di Gaudio. All. D’Aversa.

Bari (3-5-2): Micai; Empereur, Marrone, Gyomber; Sabelli, Henderson, Basha, Iocolano, Balkovec; Andrada, Nenè. All. Grosso.

Scontro in coda invece tra la Pro Vercelli, ultima, e la Ternana, penultima. Grieco, tecnico dei piemontesi, si affida ancora una volta dal primo minuto all’azzurrino classe ’98 Alfredo Bifulco, arrivato oggi alla 28^ presenza stagionale.

Pro Vercelli (4-3-3): Pigliacelli; Berra, Gozzi, Bergamelli, Mammarella; Germano, Vives, Da Silva; Bifulco, Reginaldo, Gatto. All. Grieco.

Ternana (4-3-1-2): Bleve; Valjent, Rigione, Signorini, Statella; Defendi, Varone, Signori; Tremolada; Carretta, Finotto. All. De Canio.

Comments

comments