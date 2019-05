Serie C playoff, i risultati finali delle gare di andata

Si sono concluse le partite di andata dei quarti di finale dei playoff di Serie C, percorso per decidere chi andrà in B ; di seguito i risultati finali.

Le partite di andata dei quarti di finale dei playoff di Serie C si sono concluse; di seguito i risultati finali ed i marcatori. La gara di ritorno si giocherà domenica 2 giugno, di sera.

Arezzo – Pisa 2 – 3

12′, 52′ Marconi, 35′ Cutolo, 47′ Brunori, 58′ Di Quinzio

Catania – Trapani 2 – 2

2′ Tulli, 68′ Ferretti, 73′, 87′ Lodi

Feralpisalò – Triestina 1 – 1

33′ Granoche, 63′ Maiorino

Imolese – Piacenza 0 – 2

13′ Bertoncini, 69′ Ferrari

Comments

comments