Varriale esalta sarri e fa una critica ad Allegri e Conte

A volte il tempo è galantuomo.#Sarri,raccontato da molti come allenatore del bel gioco mai vincente,conquista @EuropaLeague con @ChelseaFC.Premio meritato per un grande tecnico, arrivato tardi al calcio di vertice ma che in Europa ha vinto più di Allegri e Conte,tanto per dire.

— enrico varriale (@realvarriale) May 29, 2019