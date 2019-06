Serie C playoff: Triestina in vantaggio a fine primo tempo

Sono cominciate le semifinali dei playoff di Serie C; Pisa e Triestina si sfidano nella partita di andata e gli ospiti terminano il primo tempo in vantaggio.

Termina il primo tempo della prima semifinale dei playoff di Serie C, partita di andata con protagoniste Pisa e Triestina. Gli ospiti terminano il primo tempo in vantaggio e per il Pisa si prospetta un secondo tempo a pieni giri per recuperare; di seguito risultato e marcatori:

Pisa – Triestina 1 – 2

14′ Maracchi, 39′ Moscardelli, 43′ Formiconi

