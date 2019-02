Si concludono i sedicesimi di Europa League, domani alle 13 il sorteggio degli ottavi: le possibili avversarie del Napoli

Sono terminate le sfide di ritorno dei sedicesimi di finale: domani alle 13 il Napoli conoscerà il suo avversario agli ottavi.

I RISULTATI DELLA SERATA

Arsenal-Bate 3-0

Dinamo Zagabria-Viktoria Plzen 3-0

Eintracht Francoforte-Shakhtar 4-1

Napoli-Zurigo 2-0

Salisburgo-Brugge 4-0

Villareal-Sporting 1-1

Valencia-Celtic 1-0

Zenit-Fenerbache 3-1

Inter-Rapid 4-0

Chelsea-Malmoe 3-0

Benfica-Galatasaray 0-0

Bayer-Krasnodar 1-1

Betis-Rennes 1-3

Dynamo Kiev-Olympiakos 1-0

Genk-Slavia Praga 1-4

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO DEGLI OTTAVI DI FINALE

Il sorteggio che si terrà domani 22 febbraio a Nyon alle 13, non avrà alcun limite per i possibili incontri. Il Napoli quindi potrebbe anche incontrare l’Inter di Spalletti. Ricordiamo inoltre che il sorteggio degli ottavi non prevede anche gli accoppiamenti che ci saranno nei quarti perchè si terrà un altro sorteggio il 15 marzo.

LE POSSIBILI AVVERSARIE DEL NAPOLI

Le 15 qualificate agli ottavi, e quindi possibili avversarie del Napoli sono le seguenti:

Siviglia

Arsenal

Dinamo Zagabria

Eintracht Francoforte

Salisburgo

Villareal

Valencia

Zenit

Inter

Chelsea

Krasnodar

Slavia Praga

Dynamo Kiev

Benfica

Rennes

Comments

comments