Parma-Napoli, al Tardini aumenteranno controlli e misure di sicurezza

Il Parma, tramite un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha informato delle nuove misure di sicurezza che saranno adottate allo stadio Tardini.

“Dopo gli inaccettabili avvenimenti che si sono verificati in occasione dell’ultima gara casalinga contro l’Inter, la società crociata e’ stata infatti costretta ad adottare alcuni provvedimenti.

Per comportamenti individuali di pochi viene così penalizzata la grande maggioranza dei tifosi, che popola con rispetto e spirito d’appartenenza gli spalti del nostro stadio. A tutti loro vanno le nostre più sincere scuse per eventuali disagi, con la speranza che si possano rimuovere le criticità al più presto.

Di seguito i provvedimenti che verranno adottati a partire dalla gara Parma-Napoli (domenica 24 febbraio, ore 18:00).

Nelle operazioni di prefiltraggio e di filtraggio ai cancelli dei singoli settori verrà rafforzata notevolmente la verifica di ogni titolo di ingresso, sia esso il biglietto acquistato per la singola partita o l’abbonamento stagionale al Parma Calcio.

Per la gara contro il Napoli, infatti, è stata stabilita dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno con Determinazioni n.06/2019 e n.07/2019, l’assoluta incedibilità di entrambi i titoli di ingresso (biglietto e abbonamento). Questa decisione non é volontà del Parma Calcio, ma deriva appunto da un’applicazione delle suddette Determinazioni dell’Osservatorio.

Ogni abbonato, come da normale prassi, dovrà tassativamente presentarsi ai cancelli con l’abbonamento e il relativo segnaposto cartaceo, emesso contestualmente alla sottoscrizione del titolo stagionale.

Si ricorda che il segnaposto, nel caso di Fidelity Card malfunzionante al momento dell’accesso, è l’unica prova che testimonia la reale titolarità dell’abbonamento per poter entrare allo stadio.

A chi tenterà l’ingresso con un biglietto o un abbonamento intestati a un’altra persona oppure con una Fidelity Card in cui non è caricato il titolo stagionale saranno applicati i provvedimenti contemplati dal Programma Adesione Sistema di Gradimento del Parma Calcio.

Il Parma Calcio, pertanto, raccomanda di presentarsi agli accesi muniti del proprio documento d’identità valido, del proprio titolo di ingresso (singolo tagliando o abbonamento) e, soprattutto, in largo anticipo rispetto alle consolidate abitudini per evitare assembramenti e code.

A tale proposito si invita la tifoseria a essere collaborativa con il personale addetto ai controlli.

Il Parma Calcio informa che dalla gara contro il Napoli di domenica 24 febbraio ai bar del settore Curva Nord le bevande torneranno a essere somministrate all’interno di bicchieri di plastica.

E’ un accorgimento adottato a malincuore, alla luce dei ciclici inaccettabili lanci di bottigliette di plastica in campo e nelle immediate vicinanze del terreno di gioco, che ostacolano il lavoro dei diversi operatori oltre a mettere a rischio la sicurezza degli stessi”.

Comments

comments