Silver Mele: “Perugia con buone individualità, ma non c’è paragone”

Silver Mele, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio KissKiss Napoli durante il programma Radio Goal.

“Cosmi è stato chiamato per allenare una squadra di vertice per la cadetteria. Ha avuto un periodo di appannamento che ha segnato il destino di Oddo. L’attuale allenatore proverà a toccare le corde temperamentali della sua squadra. Stando ai valori della carta il pronostico è tutto a favore degli azzurri ovviamente, ma non bisogna rilassarsi. Il Perugia ha delle buone individualità ma che non sono ancora ad un livello alto come quello del Napoli. Questa stagione del Napoli ci ha fatto capire quanto siano state importanti le stagioni passate dove addirittura qualcuno non era contento per il secondo posto. Bisogna passare il turno in Coppa Italia, si troverebbe fino alla finale a giocare in casa i quarti e l’eventuale semifinale di ritorno. La priorità adesso è il risultato, il gioco passa in secondo piano. Mi è apparso fuori dal match contro la Lazio Callejon, mi aspetto qualcuno che in questo momento abbia più voglia. Sono curioso di vedere Demme, anche se me l’aspetto a gara in corso per non sconvolgere gli equilibri. Cambi? A Roma, dal divano, mi aspettavo qualche cambio anticipato perchè vedevo qualcuno provato dal punto di vista fisica.”

