Ugolini: “Il Napoli ha cominciato a rifondare”

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Il Napoli ha cominciato già un processo di rifondazione, che non si poggerà sui grandi nomi, ma sui calciatori funzionali al progetto. E ovviamente questo processo sarà condizionato anche dal mercato in uscita. Molti senatori probabilmente andranno via, ma il Napoli non vuole svendere i suoi big come Allan, Koulibaly e Fabian. Si vende se arriva un’offerta congrua al valore, quindi sarà un mercato interessante”.

