Simeone rischia la squalifica: aperto procedimento UEFA per l’esultanza contro la Juve

L’Uefa ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Diego Simeone. L’allenatore dell’Atletico Madrid è finito nel mirino della critica per l’esultanza al primo dei due gol segnati contro la Juve durante l’andata degli ottavi di Champions. Il caso sarà esaminato in una data ancora da confermare, il Cholo rischia una squalifica. All’Uefa non sono bastate le scuse del diretto interessato subito dopo il match. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

