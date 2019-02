Douglas Costa in dubbio per il Napoli, condizioni da valutare in vista dell’Atletico

Douglas Costa è alle prese con un infortunio al quadricipite della coscia sinistra. Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport.

Domani pomeriggio la Juventus riprenderà gli allenamenti in vista del big match con il Napoli e i fari – riferisce il Corriere dello Sport – saranno puntati principalmente su Douglas Costa, alle prese con un difficile recupero dall’infortunio al quadricipite della coscia sinistra patito contro il Parma. Secondo il quotidiano sportivo, la sua presenza al San Paolo rimane in forte dubbio. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno. Più probabile che il brasiliano possa tornare a disposizione per il match di ritorno con l’Atletico Madrid del 12 marzo.

