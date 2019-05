Il difensore dell’Inter, Milan Skriniar, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport ed ha parlato della prossima sfida con il Napoli.

“In Serie A non ci sono gare semplici, vogliamo vincere già con il Napoli e bisogna poi stare tranquilli: servono tre punti e vogliamo accorciare la distanza con la Juventus, vogliamo pedalare al cento per cento ogni giorno dall’inizio e provare ad arrivare in alto il più possibile, come ho detto prima”.

